"طبيعية من وجهة نظري".. حازم إمام يتحدث عن اختيارات روي فيتوريا لأمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف على منتخب كرة القدم، عن اختيارات المدير الفني روي فيتوريا، مشيرا إلى أن أغلبها طبيعية.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية عن استبعاد الشحات وعواد: "إنهما لاعبان جيدان ولكن الكل سيختلف على اختيار 27 لاعبا لمنتخب مصر، هذه وجهة نظر فيتوريا وأقسم بالله لا أعرف سبب اختيار أو استبعاد أحد بعينه".

وأضاف: "90% من اختيارات فيتوريا طبيعية من وجهة نظري، وهيكتور كوبر لم يضم عمر السومة لمنتخب سوريا وهو مهاجمه التاريخي".

واختتم إمام: "سام مرسي لم يعتذر عن عدم الانضمام لمنتخب مصر، إنه لاعب ملتزم وكان حريصًا على وجوده في المعسكرات الماضية".

ويخوض منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، ضمن المجموعة الثانية التي تضم، غانا، موزمبيق، كاب فيردي.

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