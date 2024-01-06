فرانكفورت يقترب من التعاقد مع بديل عمر مرموش في الشتاء

اقترب نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش من حسم التعاقد مع اللاعب ساسا كالادزيتش نجم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي في الشتاء الحالي.

ويفتقد فريق فرانكفورت خدمات عمر مرموش خلال شهر يناير الحالي وحتى منتصف فبراير بسبب كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار والتي تنطلق 13 يناير.

وقال المدير الفني لنادي وولفرهامبتون جاري أونيل في تصريحات نقلتها صحيفة “كيكر”: ” ساسا بات قريبًا للغاية من الانضمام لـ فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة”.

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وأوضح أونيل في تصريحاته” ساسا لديه رغبة في الحصول على عدد دقائق أكبر للمشاركة ذلك لا نستطيع توفيره له معنا، بالتالي سمحنا له بالخروج في الانتقالات الشتوية”.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “كيكر” فإن مدرب فرانكفورت منح الضوء الأخضر للتعاقد مع ساسا كالادزيتش من أجل تعويض غياب عمر مرموش خلال فترة كأس أمم إفريقيا.