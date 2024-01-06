شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة الكاملة وصلاح الهداف.. 6 مواجهات جمعت مصر وتنزانيا قبل ودية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء غد، الأحد، لمتابعة المباراة الودية التى تجمع منتخب مصر مع تنزانيا باستاد القاهرة الدولى فى البروفة الأخيرة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجارى.

وسبق والتقى الفراعنة مع منتخب تنزانيا فى 6 مناسبات سابقة، بواقع ثلاث مباريات رسمية ومثلها ودية، ونجح منتخب مصر فى الفوز على نظيره التنزانى فى كل المواجهات الست وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 3.

ويعد محمد صلاح هو هداف تاريخ مواجهات الفريقين بـ3 أهداف، يليه السيد حمدى وعماد متعب بهدفين لكل لاعب.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر المباراة الودية بين مصر وتنزانيا فى إطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة فى أمم أفريقيا، والتى تقام على استاد القاهرة وتبدأ فى السادسة مساءً.

وتبدأ أسعار التذاكر للمباراة من 30 جنيهاً، وتصل إلى 75 جنيهاً للدرجة الأولى، وأخيراً 250 جنيهاً لفئة VIP.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر ابراهيم- أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، وفي الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.