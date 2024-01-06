ريباكينا إلى النهائي بانتظار سابالينكا

الرياص - اسماء السيد - دورة بريزبين: بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالمياً، نهائي السيدات في دورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب (500) من دون عناء، وحذا حذوها الدنماركي هولغر رونه الذي وصل الى نهائي الرجال (250) لكن بصعوبة أكبر بالنسبة للمصنف أول في الدورة.

ولم تجد ريباكينا أي صعوبة في تخطي التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-3 و6-2، بعدما ضربت ثمانية إرسالات ساحقة، فيما لم تتجاوز أخطاؤها المباشرة العشرة، منهية اللقاء في ساعة وثلاث دقائق.

استعداد مثالي

وبذلك، تواصل الكازخستانية البالغة 24 عاماً استعدادها المثالي لبطولة أستراليا المفتوحة التي وصلت الى مباراتها النهائية العام الماضي، قبل أن تخسر أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا التي ستكون خصمتها أيضاً في نهائي بريزبين في حال فوزها لاحقاً على بطلة الدورة مرتين مواطنتها فيكتوريا أزارنكا.

وفي مبارياتها الأربع حتى الآن في هذه الدورة، لم تخسر ريباكينا سوى 12 شوطاً في طريقها الى النهائي الخامس عشر في مسيرتها المتوجة حتى الآن بخمسة ألقاب، أبرزها في بطولة ويمبلدون عام 2022.

وقالت الكازاخستانية، المصنفة ثانية في بريزبين، بعد المباراة التي حققت فيها 26 ضربة ناجحة، إن "الأجواء جميلة هنا حقاً وأنا أستمتع بوقتي في بريزبين. إنها بداية رائعة للعام بالنسبة لي".

وستخوض ريباكينا النهائي الرابع لها على الأراضي الأسترالية بعد هوبارت عام 2020 (توجت باللقب) وأديلايد 2022 (خسرت) وأستراليا المفتوحة 2023 (خسرت).

وفي حال وصلت سابالينكا الى النهائي، ستكون المرة الأولى منذ 2015 ينحصر فيها اللقب في بريزبين بين المصنفتين الأوليين.

وعند الرجال، عانى رونه، المصنف أول في الدورة وثامناً عالمياً، لتخطي عقبة الروسي رومان سافيولين المصنف 39 عالمياً بالفوز عليه 6-4 و7-6 (7-0).

ويلتقي ابن العشرين عاماً في النهائي التاسع في مسيرته المتوجة حتى الآن بأربعة ألقاب، مع البلغاري غريغور ديميتروف أو الأسترالي جوردان تومسون.