عمرو الدرديري: اتحاد الكرة السبب في أزمة الشيبي والشحات لضعف العقوبة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي ورئيس المركز الإعلامي السابق بنادي الزمالك عمرو الدرديري، إن اتحاد الكرة السبب في تفاقم أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز بسبب واقعة التعدي الشهيرة في نهاية الموسم الماضي.

وقال الدرديري خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن ضعف العقوبة الموقعة من جانب اتحاد الكرة ضد حسين الشحات بعد السب والضرب هي السبب في تفاقم الأزمة.

وأضاف، من حق الشيبي التقدم بشكوى وتقاضي اللاعب لشعوره بإهانته وعدم عودة حقه من جانب اتحاد الكرة

وأكمل، إذا كانت العقوبة قوية كانت الأمور ستنتهي إلى هذا الحد ولم يقاضي الشيبي الشحات.