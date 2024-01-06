وكيل فان دين بروم يكشف للوفد حقيقة مفاوضات الزمالك مع المدرب الهولندي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وكيل المدرب الهولندي جون فان دين بروم حقيقة تواصل أى مسؤول أو وكيل عن نادى الزمالك مع موكله لتدريب الأبيض، فى تصريحات خاصة للوفد.

وتعجب وكيل المدرب الهولندي من الأنباء الكثيرة المتواترة فى هذا الشأن دون وجود أى تواصل مع المدرب فان دين بروم مضيفا سيعلق حال حدث بالفعل اتصالات من الزمالك.

موقف دين بروم من تدريب الزمالك

حول رأى دين بروم فى تدريب الزمالك قال: لم يحدث أى تواصل لذلك لا داعى للإجابة على هذا السؤال . وقدم الشكر والتقدير إلى الخليج 365 للحرص على تحرى الدقة مستنكرا الكم الكبير من الاخبار التى وصفها أنها اخبار زائفة.

يأتي ذلك وسط أنباء قوية تشير لوجود مفاوضات من مسؤولي نادي الزمالك للتعاقد مع الهولندي فان دين بروم، لقيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الأبيض، وترددت العديد من الأسماء المرشحة لقيادة الزمالك على رأسها الألماني فرانكو فودا، ومواطنه كونتس، والسويسري مارتن اندرمات، وفان دين بروم.