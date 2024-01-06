منتخب مصر كامل العدد في تدريباته الصباحية استعداداً لودية تنزانيا

ياسر رشاد - القاهرة - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريب صباحي باستاد مصر بالقرية بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية استعداداً لمواجهة تنزانيا وديا في السادسة مساء غدا الأحد في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري .

شارك في المران ٢٧ لاعبا وهم :محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى و أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى و حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة و محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .