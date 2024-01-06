تطورات إصابة المثلوثي مع الزمالك

كشف نادي الزمالك عن تطورات إصابة حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للفترة المقبلة.

وأوضح الزمالك أن حمزة المثلوثي أدى فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم السبت على ملعب النادي.

يأتي ذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي تم وضعه للاعب حمزة المثلوثي، من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

اقرأ أيضًا.. مسيرة استمرت 22 عامًا.. إبراهيم نور الدين يعلن اعتزال التحكيم نهاية الموسم

وكان المثلوثي قد اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة، خلال الفترة الماضية، حيث يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك بعد تأكد جاهزيته بشكل تام.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية في أبوظبي، والتي من المقرر أن تقام في الفترة بين 18 إلى 24 يناير الجاري، رفقة الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.