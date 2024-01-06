اخبار الرياضه

سيدتان و8 رجال.. "فيفا" يختار الحكام المصريين الدوليين لعام 2024

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024.

وضمت القائمة كلا من:

حكام الساحة: إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شاهندا المغربي ونورا سمير.

الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبدالفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عطالله ومي حسن.

حكام كرة الصالات: محمد حسن، طارق سامي، ميدو سلامة وعاطف حسين.

حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي، أحمد نوفل، إبراهيم محجوب وخالد السيد.

حكام تقنية الفيديو "VAR": محمود عاشور، محمود أبوالرجال، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب ووائل فرحان.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا