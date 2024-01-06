"ديانج بيودع".. نجم الأهلي السابق : عمر كمال لا يناسب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الأحمر هو الوجهة الأنسب لعمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر خلال المرحلة المقبلة.

وقال رمضان السيد في برنامج تلفزيوني على قناة المحور: "أرى أن الأهلي أنسب لعمر كمال من الزمالك، خاصة وأن مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، يريد الدفع بأكرم توفيق في خط الوسط، كما أن أكرم توفيق ليس في مستواه الطبيعي، بعد عودته من الإصابة".

أكمل: "أليو ديانج قد يغادر الأهلي في الشتاء الجاري، وكولر، من المدربين الذين يلعبون بشكل هجومي، لذا سيدفع بعمر كمال عبد الواحد بدلًا من محمد هاني، حال انضمام عمر كمال للأحمر".

وأوضح: "عمر كمال قد يشارك في مركز الظهير الأيمن في المباريات التي يحتاج فيها المنتخب للهجوم خلال كأس إفريقيا، وليس له مكان في المنتخب إلا في مركز الظهير الأيمن".

أتم تصريحاته: "أرى أن عمر كمال لايناسب نادي الزمالك، الذي تختلف طريقة لعبه، في ظل اعتماده على التونسي حمزة المثلوثي وعمر جابر في هذا المركز".