عودة شيكابالا لتدريبات الزمالك.. وانتظام سامسون ونداي

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي، استعدادا للمشاركة في بطولة أبو ظبي، بعدما حصل اللاعبين على راحة لمدة 48 ساعة.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية وتحدث مع اللاعبين عن الجهد المبذول منهم خلال الفترة الماضية قبل الراحة السلبية الأخيرة، وتقدم بالشكر لهم وطالبهم بمواصلة مسيرة العمل والتركيز خلال الفترة الحالية .

وشدد معتمد جمال خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة تنفيذ المطلوب منهم بجدية وتركيز، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة الحالية استعداداً للمرحلة المقبلة، وحرص المدير الفني شرح بعض الأفكار الخططية والفنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم السبت.

وفي المقابل، شارك السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الخاص بهما بعد عودتهما إلى القاهرة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبان في الفترة الماضية.

وخاض إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعداداً للفترة المقبلة.

كما شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق في التدريبات الجماعية بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية بسبب الإجهاد، و تم تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض "شيكابالا" الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعداداً للفترة المقبلة.