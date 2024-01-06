"لإتاحة الفرصة لزملائي".. إبراهيم نور الدين يعلن إنهاء مشواره التحكيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إنهاء مشواره التحكيمي بنهاية الموسم الجاري.

وكتب نور الدين: " الحمدلله اعتماد القائمة الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم، واحتفاظي للعام الحادي عشر بمقعدي بيها وتشرفي بتمثيل مصر دولياً، وبعد استخارة الله سبحانه وتعالى قررت نهاية مشواري التحكيمي نهاية الموسم الحالي الذي بدأ منذ عام 2002".

وأضاف: "لإتاحة الفرصة لزملائي الشباب لتمثيل مصر بدلاً مني لاختيار بديلا مع تمنياتي للجميع بالتوفيق".

واختتم إبراهيم نور الدين: "شكراً جزيلا للاتحاد المصري والعربي والأفريقي والدولي والإعلام والأندية واللاعبين والجمهور، كل من ساهم في صناعة اسم وتاريخ إبراهيم نورالدين، والله المستعان فيما هو قادم".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن قائمة الحكام المصريين الدوليين لعام 2024، وشهدت القائمة وجود إبراهيم نور الدين.

اقرأ أيضًا:

محمد شريف يصدم الزمالك.. ويفجر مفاجأة بشأن عودته للأهلي

الزمالك يستأنف تدريباته بعد الراحة