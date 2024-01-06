شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاركة أحمد عبد القادر فى تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مع الجهاز الطبي على عودة أحمد عبد القادر لاعب الفريق لاستكمال برنامجه التأهيلي يوم 10 يناير الجارى، أى قبل 24 ساعة من عودة ‏الفريق إلى التدريبات الجماعية.

وحصل عبد القادر على راحة مع باقي لاعبي الفريق بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار، وأدى عبد القادر برنامجا تأهيليا الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي راحة تمتد إلى يوم 10 يناير الجاري على أن يعود الفريق إلى التدريبات ‏يوم 11 لبدء الاستعداد للفترة المقبلة.‏

وقال مصدر في الأهلي، إن أحمد عبد القادر لن يُشارك فى تدريبات الجماعية مع عودة الفريق للتدريبات الخميس المقبل، موضحاً أن اللاعب مازال بحاجة لخوض برنامج تأهيلي لعدة أيام عقب عودة التدريبات الجماعية للفريق بعدها سيكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

على صعيد آخر، طالب مسئولو الأهلي من أحمد عبد القادر إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ودراسته جيداً، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب، لاسيما فى ظل ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني برحيل اللاعب فى يناير الجاري.