نيوكاسل وليستر سيتي إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز نيوكاسل على سندرلاند بثلاثية نظيفة والتي جمعت بينهما على ملعب "أوف لايت" في الدور الثالث، من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أحرز دانيال بالار هدف نيوكاسل الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35، قبل أن يضيف أليسكندر إيزاك ثاني الأهداف في الدقيقة 46.

قبل أن يضيف إيزاك الهدف الثالث، والثاني له في المباراة أمام سندرلاند، ليتأهل نيوكاسل إلى الدور المقبل من المسابقة.

نيوكاسل يهزم سندرلاند

كما تأهل ليستر سيتي إلى الدور الرابع، بعد فوز في الدور نفسه على حساب نظيره ميلوول بثلاث أهداف مقابل هدفين.