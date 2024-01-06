الاتحاد السكندري يحدد شرطًا لانتقال لاعبه إلى الزمالك

حسم نادي الاتحاد السكندري موقفه من انتقال لاعبه هشام صلاح، إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مؤخرًا مع هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت تقارير أن هشام صلاح اتفق على كافة الأمور المالية والتعاقدية مع نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، رفقة وكيل أعماله، مشيرا إلى أن اللاعب وقع بالفعل للنادي في جلسة جمعته مع أحد أعضاء مجلس الإدارة.

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ويرغب هشام صلاح بتمثيل نادي الزمالك في الفترة المقبلة بعد مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء معه ويتبقى موافقة إدارة النادي السكندري لحسم الصفقة رسميًا.

واشترط نادي الاتحاد السكندري الحصول على عرض مالي قوي لـ هشام صلاح للموافقة على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو في نهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يقدم الزمالك عرضًا لضم هشام صلاح في الفترة المقبلة، بعد فشل التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب فيوتشر، الذي أتم اتفاقه مع النادي الاهلي.