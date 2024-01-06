بشرى لكولر.. آخر تطورات إصابة كريستو ورضا سليم مع الاهلي

تلقى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بشرى سارة بشأن إصابة ثنائي القلعة الحمراء، كريستو ورضا سليم.

وتعافى التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الاهلي من الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الأخيرة والتي ابتعد بسببها عن مباريات الأحمر مؤخرًا.

وكان كريستو قد تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، خلال الفترة الأخيرة، وبات جاهزًا لخوض التدريبات مع الاهلي، مع عودة التدريبات الجماعية يوم 11 يناير الجاري.

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أما بالنسبة للاعب الاهلي، المغربي رضا سليم، فإنه سوف يخضع لعمل أشعة جديدة قبل العودة للتدريبات الجماعية من أجل حسم موقفه من المشاركة.

رضا سليم أصبح في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي، للتعافي من إصابة الكتف، إذ أنه ينتظر أسبوع جديد بعد الأشعة قبل المشاركة في التدريبات.

جدير بالذكر أن رضا سليم كان قد أصيب في الكتف خلال مباراة الاهلي أمام صن داونز في الدوري الإفريقي، في شهر نوفمبر الماضي، والتي أجرى على إثرها جراحة، ثم تعرض للإصابة في العضلة الأمامية أثناء تأهيله إلا أنه تعافى منها.