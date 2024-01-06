المثلوثي يواصل التأهيل في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

جاء ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للمثلوثي من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب شكوى اللاعب من إجهاد في عضلة السمانة.

ويخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي على أن ينتظم في التدريبات فور التأكد من جاهزيته بشكل تام.

‎وفي المقابل خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في نهاية المران الذي أقيم ظهر اليوم وقادها معتمد جمال المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد، وشهدت تطبيق العديد من الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين التعليمات الفنية باستمرار خلال التقسيمة بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء.