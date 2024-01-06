دورة بريزبين: سابالينكا تواجه ريباكينا على اللقب

الرياص - اسماء السيد - بريزبين (أستراليا): في إعادة لبطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، تتواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً مع الكازخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة في نهائي دورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب (500) التي تشكل تحضيراً لأولى البطولات الأربع الكبرى.

وخلافاً لما تظهره النتيجة، عانت سابالينكا (25 عاماً) لحجز بطاقتها الى النهائي الخامس والعشرين في مسيرتها والأول منذ خسارتها نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز أمام الأميركية كوري غوف في أيلول/سبتمبر، لكنها نجحت في النهاية بالخروج منتصرة على مواطنتها فيكتوريا أزارنكا، الفائزة بلقب بريزبين مرتين، بمجموعتين 6 2 و6 4 في ساعة و27 دقيقة.

وأنقذت سابالينكا، المصنفة أولى في الدورة، الفرص الثلاث التي حصلت عليها مواطنتها لانتزاع الإرسال منها، فيما ترجمت خمسا من الفرص الثماني التي حصلت عليها على إرسال أزارنكا، ما خلق الفارق ومنحها الفوز الرابع على ابنة الـ34 عاماً من أصل ست مواجهات بينهما.

وتتواجه سابالينكا، الباحثة عن لقبها الرابع عشر، في النهائي مع ريباكينا، المصنفة رابعة عالمياً وثانية في الدورة، والتي تغلبت بدورها لكن من دون أي صعوبة تذكر على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6 3 و6 2، بعدما ضربت ثمانية إرسالات ساحقة، فيما لم تتجاوز أخطاؤها المباشرة العشرة، منهية اللقاء في ساعة وثلاث دقائق.

"مواجهاتنا متقاربة بسبب ذلك"

وبذلك، تواصل الكازخستانية البالغة 24 عاماً استعدادها المثالي لبطولة أستراليا المفتوحة التي وصلت الى مباراتها النهائية العام الماضي، قبل أن تخسر أمام سابالينكا بالذات بثلاث مجموعات.

وعلقت سابالينكا على مواجهة ريباكينا، قائلة "أعتقد أننا نحن الاثنان نُرسِل بشكل جيد جداً. نحن الاثنان نلعب كرة مضرب عدائية جداً. أعتقد أن مواجهاتنا متقاربة بسبب ذلك. كل واحدة تضع الأخرى تحت ضغط كبير".

وتواجهت سابالينكا وريباكينا ثلاث مرات بعد نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وثأرت الكازخستانية بفوزها في نهائي دورة إنديان ويلز الألف وربع نهائي دورة بكين الألف أيضاً، فيما خسرت المباراة الأخيرة بينهما في دور المجموعات لبطولة "دبليو تي أيه" الختامية.

وبالمجمل، تتفوق سابالينكا على منافستها بخمسة انتصارات في سبع مواجهات لكن اللقاء الثامن بينهما يعد بأن يكون حامياً جداً لأنه وفي مبارياتها الأربع حتى الآن في هذه الدورة، لم تخسر ريباكينا سوى 12 شوطاً في طريقها الى النهائي الخامس عشر في مسيرتها المتوجة حتى الآن بخمسة ألقاب، أبرزها في بطولة ويمبلدون عام 2022.

وقالت الكازاخستانية بعد المباراة التي حققت فيها 26 ضربة ناجحة، إن "الأجواء جميلة هنا حقاً وأنا أستمتع بوقتي في بريزبين. إنها بداية رائعة للعام بالنسبة لي".

نهائي الرجال بين رونه وديميتروف

وستخوض ريباكينا النهائي الرابع لها على الأراضي الأسترالية بعد هوبارت عام 2020 (توجت باللقب) وأديلايد 2022 (خسرت) وأستراليا المفتوحة 2023 (خسرت).

وبوصول سابالينكا الى النهائي، ستكون المرة الأولى منذ 2015 ينحصر فيها اللقب في بريزبين بين المصنفتين الأوليين.

وعند الرجال (250)، عانى الدنماركي هولغر رونه، المصنف أول في الدورة وثامناً عالمياً، لتخطي عقبة الروسي رومان سافيولين المصنف 39 عالمياً بالفوز عليه 6 4 و7 6 (7 0).

ويلتقي ابن العشرين عاماً في النهائي التاسع في مسيرته المتوجة حتى الآن بأربعة ألقاب، مع البلغاري غريغور ديميتروف الثاني والذي تغلب بدوره على الأسترالي جوردان تومسون 6 3 و7 5.

وسيخوض البلغاري البالغ 32 عاماً نهائي الدورة الأسترالية للمرة الثالثة في مسيرته، بعد عام 2013 حين خسر أول نهائي له في دورات "أيه تي بي" على يد البريطاني أندي موراي، و2017 حين توج بطلاً على حساب الياباني كي نيشيكوري.