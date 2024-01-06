تيمو فيرنر على أعتاب توتنهام الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أقترب تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج الألماني الحالي وتشيلسي السابق من الانتقال لتوتنهام الإنجليزي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد المفاوضات القوية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن فيرنر يُجري محادثات مع مسؤولي السبيرز خلال الساعات الحالية من أجل الانتقال للفريق.

وأوضحت أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية بالانتقال لتوتنهام، بعد الاهتمام الكبير من إدارة الأخير بضم اللاعب.

في سياق متصل، كشف لايبزيج في بيان رسمي عن تيمو فيرنر لن يكون ضمن قائمة الفريق خلال مباراة الفريق الودية، حيث يستمر اللاعب في التفاوض مع نادي اَخر من أجل الانتقال إليه، بعدما حصل على موافقة الإدارة في بدأ التفاوض.

الجدير بالذكر أن فيرنر رحل عن لايبزيج، لينتقل لتشيلسي في 2020، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه ليعود مرة أخري للفريق الألماني في صيف 2022.