ختام بطولة كأس الاتحاد لصيد وادي النطرون على ميادين الرماية بالدقي

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مساء اليوم، منافسات بطولة كأس الاتحاد لصيد وادي النطرون التى اقيمت فعالياتها على ميادين الرماية بصيد الدقي، بحضور عماد عليش عضو الاتحاد المصري للرماية و الاستاذ مجدى لطفى مدير البطولة التى اسفرت نتائجها عن الاتى:

أولا مرحلةالرجال:

توج بالمركز الاول الرامى محمد عبد السلام عشره (صيد اسكندرية)، وحقق المركز الثانى الرامى عاشور سعد زعلوك ( وادي النطرون )، وحصل على المركز الثالث الرامي هشام محمد عزيز ( صيد الدقي).

ثانيا مرحلة السيدات:

توجت بالمركز الاول الرامية منى الهوارى ( صيد الدقي )، وحققت الرامية بيسان على كرم المركز الثاني (صيد الدقي).

ثالثا مرحلة الفترن:

حقق الرامى طارق محمد عثمان على المركز الاول ( صيد الدقي )، حصل الرامى صابر عبد السلام ( صيد اسكندرية ) على المركز الثانى، وجاء الرامي عادل ماهر شلبي ( صيد الدقي ) فى المركز الثالث.

رابعا مرحلة الناشئين:

توج بالمركز الاول الرامي محمد عبد الحميد نايل ( صيد الدقي )، وحقق المركز الثانى الرامي احمد وائل السيد ( صيد الدقي ).

خامسا مرحلة الفرق:

توج بالمركز الاول فريق الرماه المكون كريم عادل عبد السلام عشره، محمد عبد السلام عشره، يحيي السيد عبد السلام ( صيد اسكندرية).

فيما حقق المركز الثانى فريق الرماه المكون من احمد محمد عبد السلام، ياسين محمد عبد السلام ، عبد السلام السيد عبد السلام( صيد اسكندرية).

وجاء فى المركز الثالث فريق الرماه المكون ياسين عبد السلام عطيوه، اسماعيل عبد الحفيظ جمعة، عاشور سعد زعلوك (وادي النطرون).