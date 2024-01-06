رغم تجديد تعاقده.. مجبري يخطط للرحيل عن مانشستر يونايتد

فجر الصحفي الإيطالي المتخصص في شئون انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، مفاجأة حول مستقبل الدولي التونسي حنبعل مجبري مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد مساء الخميس الماضي، عن تجديد تعاقده مع الدولي التونسي حنبعل مجبري لمدة عام إضافي، ليستمر حتى صيف 2025.

وكتب الصحفي الإيطالي المتخصص في شبكة “سكاي سبورتس” على صفحته الرسمية:” حنبعل المجبري قرر الانضمام إلى إشبيلية على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد “.

وأضاف:” فرايبورج وليون طلبوا التعاقد مع حنبعل، ولكن إشبيلية بدأ المفاوضات معه منذ أغسطس الماضي، وهو أصبح جاهزًا الآن، مانشستر يونايتد يناقش مع إشبيلية هذه الأيام، شروط الإعارة، والخيار المحتمل حول بند إعادة الشراء”.

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وكان حنبعل مجبري رفض الانضمام إلى قائمة منتخب تونس النهائية التي تستعد لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 في نسختها المقبلة.

وأعلن مجبري أنه يخطط للتركيز مع مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة، وهو ما دفع للاعتذار عن المشاركة رفقة كتيبة جلال القادري.