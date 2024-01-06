سقوط مرعب للاعب أم صلال في نهائي كأس قطر.. فيديو

سقط الجزائري أندري ديلور مهاجم فريق أم صلال بشكل مرعب في مباراة العربي بنهائي كأس قطر، والتي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

ولاقي فريق أم صلال بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، نظيره العربي حاليا في مباراة نهائي كأس أوريدو القطرية.

وسقط المهاجم الجزائري فجأة على أرض الملعب دون احتكاك وسط إصابته بتشنجات، خلال مباراة فريقه أمام العربي بنهائي كأس قطر.

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وشهدت الدقيقة 18 من اللقاء سقوط مفاجئ لـ أندي ديلور على الأرض دون أي احتكاك من أحد وسط إصابته بتشجنات عصيبية لم يتحدد سببها وتوقف كامل للعضلات.

ونزل الجهاز الطبي لنادي أم صلال، إلى أرضية الملعب من أجل اسعاف النجم الجزائري، خوفًا من تعرضه لابتلاع اللسان.

واستبدل الجهاز الفني لفريق أم صلال بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اللاعب، ونزول خالد منصور، بدلًا منه في الدقيقة 25 من المباراة.

واستطاع المهاجم الجزائري أن يسجل الهدف الأول لفريق أم صلال في الدقيقة 6، من عمر اللقاء.

وتوج فريق أم صلال بلقب كأس أوريدو القطرية لكرة القدم، بعد الفوز على العربي 3 /1 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 4 /4.