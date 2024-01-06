بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدّم ناصر منسي مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر إن نادي البنك الأهلي يقترب من استعادة لاعبه ناصر منسي الذي باعه في يناير الماضي لصفوف الزمالك.

ولم يظهر ناصر منسي بالصورة المتوقعة مع الزمالك من وجهة نظر مسؤولي ناديه الذين يرغبون في الاستغناء عن خدماته خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ومنذ انضمامه في يناير 2023 لصفوف الزمالك شارك صاحب الـ 26 عاماً مع القلعة البيضاء في 22 مباراة بمختلف البطولات.

وخاض منسي 5 مباريات بقميص الزمالك في بطولة الكونفدرالية بمعدل 186 دقيقة لعب ولكنه لم يُسجل أو يصنع، فيما شارك في 12 مباراة ببطولة الدوري سجل خلالهم 3 أهداف بمعدل 650 دقيقة لعب.

وخاض منسي مباراتين مع الزمالك ببطولة كأس مصر؛ حيث صنع هدفًا وسجل آخر خلال 80 دقيقة كما شارك في 3 مباريات بدوري أبطال أفريقيا وسجل 3 أهداف خلال 109 دقيقة.

ويأتي هذا بعدما شارك ناصر منسي بقميص البنك الأهلي في 37 مباراة ببطولتي الدوري وكأس مصر؛ حيث سجل 14 هدفًا وصنع 5 أهداف خلال 2941 دقيقة.

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