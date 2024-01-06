أول لاعب مصري.. إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في كوت ديفوار، بالفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

محمد صلاح يشارك في كأس الأمم الأفريقية، للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما شارك في الثلاث نسخ الأخيرة.

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح

اعتاد دائمًا الفرعون المصري على كسر الأرقام القياسية ودخول التاريخ دائمًا من أوسع أبوابه، وذلك ما ينتظره في أمم إفريقيا المقبلة.

محمد صلاح هو هداف الجيل الحالي المشاركة في البطولة الإفريقية، حيث إنه سجل 6 أهداف، في 3 نسخ متتالية.

وذلك ما جعله المصري الوحيد الذي على أعتاب التاريخ ليكون أول لاعب يسجل في كأس الأمم الأفريقية في 4 نسخ على التوالي.

فلا يوجد أي لاعب مثل منتخب مصر، استطاع التسجيل في أكثر من نسختين على التوالي، مثل محمد أبو تريكة وحسني عبد ربه على سبيل المثال.

كذلك لا يوجد لاعب مصري سجل في 4 نسخ مختلفة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث إن أكثر لاعب سجل في 3 نسخ فقط.

وهناك 3 لاعبين فقط سجلوا لمصر في 3 نسخ من كأس الأمم الإفريقية، وهم: محمد صلاح، حسام حسن وحسن الشاذلي.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، وكان محمد صلاح استطاع التسجيل في شباك البلاك ستارز، في نسخة 2017.

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