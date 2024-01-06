مراد فهمي.. سياسي في رداء مدرب وضع خطة لهيمنة مصر على أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تستضيف كوت ديفوار منافسات بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

ويشارك منتخب مصر في أمم أفريقيا للمرة 26 في تاريخه، حيث سيلعب ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كل من غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويستهدف منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023 الذهاب بعيدًا تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، ما يتطلب أولًا تجاوز دور المجموعات، قبل التعرف على المسار المحدد له، وفق موقعه في ترتيب المجموعة الثانية بين الأول أو الثاني أو أفضل ثوالث.

يذكر أن مراد فهمي هو أول مدرب لمنتخب مصر قاد اللقب القاري عندما تولى المهمة عامي 56-57.

مراد فهمي ولد يوم1 يوليو 1910 - وتوفي يوم 1 سبتمبر 1983 وقاد منتخب مصر لأول لقب في كأس الأمم الأفريقية

مراد فهمي كان لاعب كرة قدم للأهلي، وبين عامي 1955 و1958 كان فهمي مدربًا للمنتخب المصري لكرة القدم وقاد مصر إلى كأس الأمم الأفريقية الافتتاحية عام 1957.

بعد اعتزاله التدريب، أصبح مراد فهمي عضوًا مؤسسًا في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وكان فهمي هو الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين عامي 1961 و1982.

وكان فهمي أيضًا وزيرًا للزراعة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وتوفي مراد فهمي عام 1983 أثناء حضوره اجتماعًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في أبيدجان.

مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا 1957

منتخب مصر بدأ إنجازه الفريد في أمم أفريقيا بنسخة 1957، التي أقيمت في السودان وشارك خلالها 4 منتخبات فقط وهم: "مصر، السودان، إثيوبيا، وجنوب أفريقيا".

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مواجهة السودان، وانتصر الفراعنة وقتها بهدفين لهدف، وفي المقابل استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منتخب جنوب أفريقيا من البطولة بسبب التفريق العنصري.

خاض منتخب مصر المباراة الإفتتاحية لبطولة أمم أفريقيا أمام السودان ، وكان أول تشكيل رسمي لمنتخب مصر في أمم أفريقيا يضم كلا من" على بكر فى حراسة المرمى ونور الدالى وعبد الوهاب سليم وحمزة عبد المولى و رأفت عطية وحلمى أبو المعاطى وسيد البحر درويش ورفعت الفناجيلى ومحمد دياب العطار "الديبة" وحسن آدم وعوض عبد الرحمن".



وبالتالي كانت المباراة النهائية بين منتخب مصر أمام إثيوبيا وانتصر الفراعنة وقتها بنتيجة 4-0، ليتوج المنتخب الوطني باللقب الأول في تاريخه.

ولعب منتخب مصر المباراة النهائية بتشكيل مكون من: "الحارس باراسكوس تريميريتيس "براسكوس"، نور الدين الدالي، مسعد داود، رفعت الفنجيلي،حنفي بستان، محمد سمير قطب، إبراهيم توفيق، محمد دياب العطار "الديبة"، رأفت عطية حلمي، علاء الدين حسنين الحامولي، محمد عبد الفتاح حمدي".

أما منتخب إثيوبيا كان على النحو التالي:

جيلا مايكل تكله مريم، أدالي تكله سيلاسي، جيرماي فكري مريم، محمد إبراهيم،أييلي تيسيما، أدامو أليمو، نيتسير وولد سيلاسي، زيودي صموئيل، كيبيدي ميتافريا، أسيفاو بيرهاني، تيكيستي جويتوم".

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