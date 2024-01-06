"في الدقيقة 87".. أستون فيلا يحقق أول انتصار بكأس الاتحاد الإنجليزي منذ يناير 2016 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز نادي أستون فيلا على نظيره ميدلزبره بنتيجة 1-0، اليوم السبت، ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل ماتي كاش هدف فوز الفيلا.

ويعد هذا الفوز الأول لفريق أستون فيلا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ يناير 2016 أمام وايكومب في مباراة الدور الثالث.وفقا لشبكة "بي بي سي".

وخسر الفيلا جميع مبارياته الثماني الماضية في كأس الاتحاد الإنجليزي، أمام مانشستر سيتي وتوتنهام وبيتربورو، بجانب سوانزي سيتي وفولهام وليفربول، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وستيفنيج.

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