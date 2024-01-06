نيوكاسل وتشلسي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ نادي نيوكاسل يونايتد الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتجاوزه مضيفه سندرلاند بثلاثية نظيفة اليوم السبت.

وافتتح نيوكاسل التسجيل عبر دانيال بالار بالخطأ في مرمى فريقه (35) قبل أن يضيف السويدي ألكسندر إيساك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و90 (من ركلة جزاء) على التوالي.



وفي مباراة أخرى تأهل تشلسي إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على ضيفه بريستون 4-صفر.



وسجل كل من الألباني أرماندو برويا (58) والبرازيلي تياغو سليفا (66) ورحيم ستيرلينغ (69) والأرجنتيني إنزو فرنانديز (85) أهداف البلوز.



وفي باقي المواجهات، انتصر أستون فيلا على ميدلزبره 1-صفر وكوفنتري سيتي على أكسفورد يونايتد 6-2 وليستر سيتي على ميلوول 3-2 وإبسويتش تاون على ويمبلدون 3-1 ونيوكاسل يونايتد على سندرلاند 3-صفر وبلاكبيرن روفرز على كامبردج يونايتد 5-2 وساوثهامتون على وال سال 4-صفر وواتفورد على تشيسترفيلد 2-1 وبرايتون على ستوك سيتي 4-2 وشيفيلد يونايتد على جيلينغهام 4-صفر ومايدستون على ستيفيناج 1-صفر وبورنموث على كوينز بارك رينجرز 3-2 وبليموث أرغايل على ساتون يونايتد 3-1 وسوانزي سيتي على موركامب 2-صفر وشيفيلد وينزداي على كارديف سيتي 4-صفر.