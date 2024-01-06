البروفة الأخيرة.. تاريخ مواجهات مصر وتنزانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لخوض آخر مبارياته قبل خوض غمار منافسات كأس أمم أفريقيا، وذلك عندما يواجه منتخب تنزانيا مساء الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي في لقاء ودي.

منتخب مصر يواصل استعداداته لأمم أفريقيا في معسكر باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وستكون مواجهة تنزانيا هي البروفة الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار.

تاريخ مواجهات مصر وتنزانيا..

خاض منتخب مصر 8 مواجهات أمام تنزانيا، حقق الفراعنة الفوز في 7 انتصارات وفرض التعادل كلمته على نتيجة مباراة واحدة وسجل منتخب مصر في شباك نظيره التنزاني 24 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفراعنة 6 أهداف فقط.

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية حيث سيستهل مشواره بمواجهة موزمبيق ثم غانا ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر.