أرقام قمصان قائمة لاعبي منتخب مصر في أمم أفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار، ويستعد منتخب مصر لخوض غمار المعترك القاري.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر المشاركين في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

أرقام لاعبي منتخب مصر في الكان..

- حراسة المرمى : محمد الشناوي (16) - أحمد الشناوي (1) - محمد أبو جبل (23) - محمد صبحي (26).

- خط الدفاع : أحمد حجازي (6) - محمد عبد المنعم (24) - علي جبر (2) - ياسر إبراهيم (15) - أحمد سامي (21) - محمد هاني (3) - عمر كمال عبد الواحد (4) - أحمد فتوح (13) - محمد حمدي (12).

- خط الوسط : حمدي فتحي (5) - إمام عاشور (8) - محمد النني (17) - مروان عطية (14) - أحمد مصطفى "زيزو" (25) - مهند لاشين (27) - محمود حمادة (20).

- خط الهجوم : محمد صلاح (10) - مصطفى فتحي (18) - محمود حسن "تريزيجيه" (7) - عمر مرموش (22) - مصطفى محمد (19) - محمود عبد المنعم "كهربا" (11) - أحمد حسن "كوكا" (9).

وتتواجد مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية إلى جانب كاب فيردي وغانا وموزمبيق ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني مشواره الكروي في البطولة الأفريقية أمام موزمبيق يوم 14 يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.