منتخب تونس يتعثر أمام موريتانيا في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا 2023

سقط منتخب تونس في فخ التعادل السلبي أمام نظيره موريتانيا، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا 2023.

واستضاف منتخب تونس نظيره الموريتاني مساء اليوم، في إطار ودي، قبل سفر المنتخبين إلى كوت ديفوار، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب رادس، قبل أن يتم تأجيلها لمدة ساعة إضافية، بسبب تأخر وصول طائرة المنتخب الموريتاني.

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وشهدت المباراة غياب ثنائي الاهلي والزمالك، علي معلول وسيف الدين الجزيري حيث تواجدا على مقاعد البدلاء.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة بين تونس وموريتانيا، والتي كان يستهدف منها جلال القادري الوقوف على مستوى اللاعبين.

ومن المقرر أن يخوض منتخب تونس مباراة ودية أخيرة، أمام الرأس الأخضر يوم الأربعاء 10 يناير، قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا.