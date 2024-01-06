حقيقة العروض الرسمية لرحيل إمام عاشور عن الاهلي

تداولت أنباء في الفترة الأخيرة عن وصول عروض من الدوري السعودي، للتعاقد مع إمام عاشور، نجم الاهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت التقارير الصحفية، أشارت إلى رغبة 3 أندية سعودية في الظفر بخدمات إمام عاشور، من صفوف الاهلي، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في كأس العالم للأندية.

وكشفت تقارير صحفية، حقيقة الأنباء المتداولة حول وصل عروض رسمية إلى النادي الاهلي، من أجل ضم إمام عاشور.

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وأوضحت التقارير، أنه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص وصول عروض رسمية إلى الاهلي لضم إمام عاشور، قبل مشاركته في معسكر منتخب مصر استعدادًا لخوض كأس أمم أفريقيا.

وأكدت التقارير، أن الاهلي لم يصل له أي عروض رسمية تخص اللاعب، ولا يوجد نية للتفريط في إمام عاشور من الأساس، وأنه ضمن العناصر الأساسية في قوام الفريق بالنسبة للمدرب السويسري.