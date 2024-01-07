الاتحاد المنستيري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بوبكر تراوري



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث أمير حيزم المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" عن حقيقة تفاوض الزمالك مع اللاعب المالي بوبكر تراوري.

وقال أمير لمصراوي: "بالفعل تم إبلاغنا باهتمام نادي الزمالك بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية عن طريق وكيله".

وأضاف: "الزمالك ليس النادي الوحيد المهتم بضم تراوري وسنحسم مصير اللاعب قريبا، وحتى الآن لم يصل عرضا رسميا من الزمالك، لذلك لم نناقش أي تفاصيل تخص انتقال اللاعب".

الجدير بالذكر أن بوبكر تراوري شارك مع الاتحاد المنستيري 12 مباراة في الموسم الحالي حتى الآن، سجل خلالهم 10 أهداف.

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