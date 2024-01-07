أفشة: أتمنى الحصول على قدم شيكابالا وكنت سأرحل عن الاهلي لهذا السبب

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الكروي بالنادي الاهلي، أنه يتمنى الحصول على جزء من القدم اليسرى لـ محمود شيكابالا، نجم الزمالك.

وقال أفشة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “الكابتن” مع أحمد حسن، إن هدف شيكابالا في مرمى الاهلي خلال نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا، مان صعب للغاية.

وتابع نجم الاهلي:”شيكابالا يمتلك إمكانيات جيدة للغاية غير طبيعية، وأتمنى الحصول على 10 % من قدمه اليسرى، لأنني لا ألعب بها”.

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واستكمل أفشة تصريحاته:”كانت أمنية حياتي الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية خلال النسخة المنقضية، خاصة أن النظام الجديد سيكون صعب للغاية”.

وأضاف أفشة:”لو كنا حصلنا على لقب كأس العالم للأندية، كنت سأطلب من الاهلي أن أرحل، لأنها لحظة لن تعوض”.

وتطرق أفشة، للحديث عن مدى تأثير إنضمام إمام عاشور على مشاركته مع الاهلي، خلال الموسم الحالي.

وأشار أفشة، إلى أن إمام عاشور لاعب كبير ويلعب في رقم 8 بشكل جيد وغير طبيعي ويستطيع اللعب تحت ضغط كبير.

واختتم:” بالنسبة لي عمرو السولية أفضل لاعب رقم 8، وإمام عاشور ليس له علاقة بتأثيره على مشاركتي مع الاهلي، وهو لاعب كبير وشاركنا في مباريات سويًا بحسب رؤية المدرب”.