الزمالك يقترب من صفقة تبادلية مع البنك الاهلي ويوجه ضربة لمدافعه

أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك يستهدف عقد صفقة تبادلية مع البنك الاهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: الزمالك يرغب في التعاقد مع أسامه فيصل لاعب البنك الاهلي في صفقة تبادلية”.

وأشار إلى أن الزمالك يرغب في ضم أسامة فيصل مقابل عودة ناصر منسي إلى البنك الأهلي، في الموسم الحالي.

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وتابع: “ناصر منسي يرفض الرحيل عن الزمالك في صفقة تبادلية، ولكن حال انتقل اللاعب إلى البنك الاهلي فالأبيض يرغب في الحصول على على 15 مليون جنيه”.

وواصل: “هناك اتجاه داخل القلعة البيضاء، بعدم تجديد عقد محمود علاء مدافع الفريق، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري”.

واختتم: “محمد عبدالغني مدافع الزمالك اقترب بقوة من الانتقال إلى صفوف البنك الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري”.