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"شرف لأي لاعب".. أفشة يكشف لأول مرة تفاصيل مفاوضات للزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد مجدي أفشة، كواليس مفاوضات نادي الزمالك للتعاقد معه، قبل انضمامه للنادي الأهلي من نادي بيراميدز خلال السنوات الماضية

وقال "أفشة"، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "dmc”: "كنت أنتظر أن يفاوضني الأهلي بأي طريقة، وبعدها كان هناك عناد من جانب مسئولي بيراميدز في طريق رحيلي".

أضاف: "قمت بارتداء التيشرت الأحمر والتصوير به، وهو ما جعل بيراميدز يخصم جزء من مستحقاتي وصل لمبلغ 250 ألف جنيه".

أوضح: "الزمالك قدم عرض إلى نادي بيراميدز ولم يتفاوض معي وإدارة بيراميدز لم تخاطبني بشكل جيد، وبعدها تحدث معي عن طريق وكيلي وكنت وقعت للأهلي".

وأتم تصريحاته: "شرف لأي لاعب اللعب لنادي الزمالك ولكن كان هدفي من البداية هو اللعب للأهلي".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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