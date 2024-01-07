"حزين عليه".. نجم الزمالك السابق: أتمنى عودة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - تمنى حلمي طولان نجم الزمالك السابق، عودة إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى القلعة البيضاء مرة أخرى.

قال حلمي طولان في لقاء تلفزيوني عبر قناة "صدى البلد": "حزين جدا من رحيل إمام عاشور عن الزمالك لأنه لاعب له مستقبل كبير ومميز".

أوضح: "إمام عاشور حاليا من اللاعبين الذين أتمنى عودته للقلعة البيضاء ، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها".

أضاف: "الزمالك في حاجة إلى 5 صفقات جديدة للفريق خلال المرحلة القادمة للعودة لمنصات التتويج من جديد بعد حل مشكلة فك القيد، والتونسي حمزة المثلوثي اللاعب الوحيد من ضمن المحترفين حاليا في نادي الزمالك الذي يستحق الاستمرار لأنه لاعب ذو إمكانيات مميزة".

أتم تصريحاته: "الزمالك في حاجة لاعبين جدد وضخ دماء جديدة للعودة للمنافسة على كافة البطولات، بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق مؤخرا".