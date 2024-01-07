تفاصيل تعاقد الاهلي مع وسام أبو علي

أنهى النادي الاهلي تعاقده مع وسام أبو علي المهاجم الدنماركى من أصل فلسطيني، لاعب نادي سيريس السويدي، ليصبح أولى صفقات الفريق في الميركاتو الحالي.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي، أن وسام أبو علي أنهى أموره مع النادي الاهلي، بعد الاتفاق مع اللاعب وناديه، ولكن تتبقى الرتوش الأخيرة.

وحصل الاهلي بالفعل على توقيع وسام أبو علي، ليصبح لاعبًا في النادي لمدة 4 مواسم ونصف مقبلة، تبدأ في يناير الجاري وتستمر حتى صيف 2028.

واتفق الاهلي على الحصول على خدمات اللاعب مقابل 2 مليون دولار وليس 3 مليون كما كان يشاع من قبل، على أن يتم تسديدها على أقساط.

وغادر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الاهلي إلى السويد، لإنهاء صفقة اللاعب رسميًا، على أن يعود إلى القاهرة مع اللاعب.

ومن المقرر أن يخضع وسام أبو علي للفحص الطبي فور وصوله إلى القاهرة، مع الخضوع لجلسة تصوير استعدادًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

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