محمد صلاح يشعل الصراع بين ثنائي الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن إشعال الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لصراع داخلي بين الأندية السعودية للحصول على خدماته.

وكان نادي الاتحاد السعودي يستهدف الحصول على خدمات محمد صلاح من صفوف ليفربول منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يفشل الأمر.

وظهر الهلال السعودي في الصورة أيضًا لينافس مواطنه الاتحاد، قبل أن يجري تعاقده مع البرازيلي نيمار ويكتفي به كصفقة سوبر مثل باقي أندية صندوق الاستثمار، ويفسخ المجال أمام النمور للتفاوض مع محمد صلاح.

وأوضح الصحفي المتخصص رودي جاليتي في شبكة سكاي سبورت، أن الهلال عاد من جديد لينافس في صفقة محمد صلاح.

اقرأ أيضًا: كل ما يخص مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا 2023

وكتب الصحفي الإنجليزي على صفحته على “إكس”:” محمد صلاح النادي الجديد الذي انضم للسباق -كما كشف عنه حصرياً قبل 4 أيام- هو الهلال السعودي”.

وتابع:” وكما قيل، فقد تمت بالفعل الاتصالات الأولى مع الوفد المرافق له، نادي الاتحاد دائمًا يخطط أيضًا لمحاولة ضم اللاعب في الأسابيع المقبلة “.