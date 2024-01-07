"الاتفاق تم".. خطوة واحدة تفصل انضمام "أبو علي" للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب النادي الأهلي، من التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب فريق سيريس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم موقع "الخليج 365" أن النادي الأهلي اقترب بشدة من إتمام صفقة ضم وسام أبو علي، بعدما توصل لاتفاق مع ناديه السويسري على المقابل المادي؟

وأوضح المصدر: "النادي الأهلي قطع شوطا كبيرا، في المفاوضات، ويتبقى خطوة واحدة، وهي الاتفاق على، نسبة إعادة البيع للفريق السويدي، ونظام تقسيط مبلغ الصفقة".

أضاف المصدر: "المفاوضات بين الطرفين، بدأت منذ أسبوعين، وخلالها رحب اللاعب بالتواجد داخل القلعة الحمراء، وتم التأكد من وكيله على امتلاكه جواز سفر فلسطيني من أجل قيده كلاعب محلي".

أتم المصدر: "من الممكن أن يتواجد اللاعب خلال ساعات قليلة في مصر، لإجراء الكشف الطبي، فور انتهاء المفاوضات بين الطرفين، والاتفاق على نسبة إعادة البيع".