استعدادا لأمم أفريقيا لكرة اليد.. مصر تهزم النرويج بختام مباريات الدوري الذهبي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد الفوز على نظيره منتخب النرويج بنتيجة 28 - 23 في ختام مبارياته ببطولة الدوري الذهبي المقامة حاليا في الدنمارك في اطار استعدادات الفراعن لبطولة أمم أفريقيا مصر 2024 والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وخاض منتخب مصر مبارتين في البطولة قبل مواجهة اليوم حيث حقق الفوز في المباراة الأولى أمام منتخب هولندا بنتيجة 30 - 28 قبل أن يتلقى الهزيمة أمام منتخب الدنمارك في المباراة الثانية بنتيجة 34 – 31 والتس شهدت ندية وأثارة قدم خلالها منتخبنا مسنوى مميز.

تأتي مشاركة منتخب مصر الوطني لكرة اليد في بطولة الدوري الذهبي الودية ضمن استعدادات الفراعنة للدفاع عن لقبه في بطولة أفريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، وحجز تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة الفراعنة التي أعلنها المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، في الدنمارك في بطولة الدوري الذهبي 18 لاعبًا وهم: كريم هنداوي و محمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع و يحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد و محمد سند وأكرم يسري و إبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.