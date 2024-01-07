خطوة جديدة من الزمالك مع سبورتنج لشبونة لحل أزمة القيد

اتخذت إدارة نادي الزمالك، خطوات جديدة لحل أزمة القيد، والتي تأتي أبرزها أزمته مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة لاعبه محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقرر مسؤولو نادي الزمالك مخاطبة نادي سبورتنج لشبونة من أجل تسديد مستحقاتهم المتأخرة دفعة واحدة كاش، بدلًا من دفع المبلغ على أقساط بعد رفض الجانب البرتغالي.

ويأتي هذا في ظل سعي إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، للتخلص من الأزمات المالية التي تحيط بالنادي، في الفترة الأخيرة، وأدت لإيقاف القيد.

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وتتراكم على نادي الزمالك عدة أزمات مالية متعددة، والتي تتمثل في..

حق الرعاية المستحق لنادي وادي دجلة، في صفقة انتقال السنغالي إبراهيما نداي.

حق الرعاية المستحق لنادي «ليون 36» النيجيري، في صفقة انتقال سامسون أكينولا.

الغرامة الخاصة بـ شيكابالا، لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي.

الغرامة المستحقة لصالح بنجامين أتشيمبونج، لاعب النادي السابق.

ويسعى نادي الزمالك للتخلص من أزماته، حتى يتسنى له إبرام صفقات جديدة في الفترة المقبلة.