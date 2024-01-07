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"مافيش حد غيرهم".. شوبير يكشف صفقات الأهلي في يناير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، صفقات النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "صفقتين الأهلي في شهر يناير الجاري، هم الفلسطيني وسام أبو علي، وعمر كمال عبد الواحد، وفي حال إتمام ضمهم مافيش حد تاني هيتم ضمه".

أضاف "شوبير": "الكل عمال يتكلم على تدعيم خط الدفاع، بس أنا بقول هل فيه مدافع دلوقتي؟ أعتقد أن الأهلي هيكتفي بالصفقتين دول بس".

أكمل: "كان فيه تفكير في صفقة تبادلية بدخل فيها خالد عبدالفتاح، ولكن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قال أنه عنده محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، هما دول الأساسيين، وبيعتمد عليهم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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