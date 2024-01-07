لاعب الأهلي الجديد.. شوبير: عمر كمال عبدالواحد خلص جلسة التصوير في التتش

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، إلى صفوف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال "شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم" صباح اليوم الأحد، إن "صفقة عمر كمال عبدالواحد انتهت، والأهلي مخلص كل حاجة مع اللاعب، سواء التوقيع أو جلسة التصوير الي عملها في النادي قبل الانضمام لمعسكر المنتخب".

وأضاف الإعلامي: "عمر كمال عبدالواحد اتفق مع الأهلي على كل شيء وأتصور، لكن هناك رتوش أخيرة بين صلاح محسن ومودرن فيوتشر".

وأشار إلى أن "صلاح محسن طلب من مسؤولي الأهلي في بداية عرضه على مودرن فيوتشر، أن يرحل نهائيا إلى أي نادي آخر، حسب رغبته، دون التدخل في صفقات تبادلية".

وتابع حارس مرمى منتخب مصر الأسبق: "صلاح محسن اللاعب استشعر من مسؤولي فيوتشر رغبتهم في الحصول على خدماته، وهو يفكر حاليا، وقد يجري الاتفاق في أقرب وقت، وصفقة عمر كمال في الأهلي سواء اتفق أو لم يتفق صلاح محسن".

واختتم شوبير: "أيضًا يدخل في الصفقة محمد عبدالله وخالد كباكا، لاعبا الأهلي في فريق الشباب".