مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم صفقة وسام أبو علي

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي حصل على توقيع وسام أبوعلي، المهاجم الدنماركى من أصل فلسطيني، لاعب نادي سيريس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في حسم الصفقة بشكل رسمي بعد الاتفاق على جميع التفاصيل مع نادي سيريس السويدي خلال الساعات الماضية، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالأهلي قوله إن النادي اتفق مع النادي السويدي على إتمام الصفقة مقابل مليوني يورو، ويتم تسديد المبلغ على ثلاثة أقساط فى غضون عامين من يناير الجاري.

وأوضح المصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة يتواجد فى السويد منذ الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وسيعود للقاهرة برفقة اللاعب مساء اليوم أو غداً على أقصى تقدير.

وأضاف أن وسام أبو علي خضع لكشف طبي في السويد وسيخضع لاختبار طبي أخر فور وصوله القاهرة وسيتم الإعلان بعده عن الصفقة بشكل رسمي.

وعن الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب الفلسطيني، أوضح المصدر أنه "ليس كبيراً مثلما زعمت بعض التقارير وسيتراوح بين 600 إلى 700 ألف دولار فى الموسم"، مؤكداً أن الأهلي سيُعلن الصفقة فور الانتهاء من الكشف الطبى الذي سيخضع له اللاعب في القاهرة .

ومن المقرر أن يقيد وسام أبو علي، 24 عاما وصاحب الجنسية الفلسطينية، كلاعب محلي فى قائمة الأهلي بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

ولعب "أبو علي" في نادي ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي، وخاض 16 مباراة خلال الموسم الحالي سجل 10 أهداف وصنع آخر.