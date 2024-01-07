أسطورة ليفربول: محمد صلاح سينتقل للدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد روبي فاولر، أسطورة ليفربول الإنجليزي، عن توقعاته بانتقال الدولي المصري محمد صلاح للدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد المفاوضات التي كانت بين اللاعب واتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وترددت أنباء خلال الفترة القليلة الماضية عن دخول الهلال في مفاوضات مبدئية للحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تصريحات روبي فاولر

أوضح فاولر في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال"، أن محمد صلاح بعد اللاعب رقم واحد في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيجعل انتقاله للسعودية أكثر قيمة، خاصة في البلد التي تعد مهد الإسلام.

وأشار إلى أنه سيكون متفاجئًا في حالة لم يكن للسعوديين رغبة قوية في التوقيع مع صلاح خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه سيكون سعيدًا في حالة قام محمد صلاح بإنهاء مسيرته في ليفربول، لكنه يرى أن الدولي المصري سينتقل للدوري السعودي، والذي يعد خيارًا أفضل لجميع الأطراف.

يذكر أن صلاح أصبح مطلوبًا في العديد من الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي على رأسهم الهلال واتحاد جدة.