شاهد خماسية مانشستر سيتي في مرمى هيدرسفيلد

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل مانشستر سيتي لدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم، بعد الفوز على هيدرسفيلد بنتيجة كبيرة 5/0، في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد.

تقدم مانشستر سيتي على هيدرسفيلد بالهدف الأول من خلال فيل فودن في الدقيقة 33، فيما ضاعف زميله جوليان ألفاريز النتيجة في الدقيقة 37.

فيما سجل مانشستر سيتي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، فقد أحرز جاكسون، لاعب هيدرسفيلد الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58، فيما عاد فودين ليُحرز الهدف الرابع في الدقيقة 65.

وأختتم جيريمي دوكو خماسية مانشستر سيتي في الدقيقة 74 من زمن الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز السيتي بنتيجة 5/0.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وهيدرسفيلد

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: أكانجي، دياز، جفارديول، جوميز.

الوسط: لويس، كوفاسيتش، بوب.

خط الهجوم: فودين، جريليش، ألفاريز..