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شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وهيدرسفيلد

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح مانشستر سيتي في التقدم على هيدرسفيلد، في الشوط الأول من منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

جاء الهدف الأول عن طريق فيل فودين في الدقيقة 33، فيما ضاعف جوليان ألفاريز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط بتقدم السيتي بنتيجة 2/0.

وسيطر لاعبو مانشستر سيتي على الكرة بشكل شبه تام، حيث جاءت نسبة استحواذ لـ 82% لصالح مانشستر سيتي، بينما قابله 18% لصالح لاعبي هيدرسفيلد.

أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وهيدرسفيلد

وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: أورتيجا.

الدفاع: أكانجي، دياز، جفارديول، جوميز.

الوسط: لويس، كوفاسيتش، بوب.

خط الهجوم: فودين، جريليش، ألفاريز.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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