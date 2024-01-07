زيزو وكهربا على مقاعد بدلاء الفراعنة في ودية تنزانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب مصر مع تنزانيا في مباراة ودية و التي تجمع بينهما بعد قليل، ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، على ستاد القاهرة الدولي.



وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، كشف تشكيل الفراعنة لمباراة تنزانيا في كأس أمم أفريقيا.

وشهدت مقاعد بدلاء المنتخب الوطني تواجد أحمد السيد زيزو، ومحمود كهربا، وأبوجبل بالإضافة لعمر مرموش.



دكة البدلاء:



علي جبر - حمدي فتحي - أحمد حسن كوكا - محمود عبدالمنعم كهربا - محمد حمدي - مصطفى فتحي - محمود حمادة - عمر مرموش - محمد أبوجبل - أحمد سيد زيزو - مهند لاشين.



تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد.

في خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود حسن ترزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق بينما منتخب تنزانيا يتواجد في المجموعة السادسة من المسابقة القارية، بجانب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتقام كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا، توزع على 6 مجموعات بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدور التالي، بجانب أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

