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صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل الهدف الأول في مواجهة مصر وتنزانيا الودية

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ياسر رشاد - القاهرة - سجل المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه الهدف للمنتخب الوطني في مرمى تنزانيا، في المباراة الودية التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

جاء هدف تريزيجيه من صناعة محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، حيث استلم "مو" الكرة القادمة له من محمد النني ليضعها من لمسة واحدة لتريزيجيه، والذي وضعها في شباك تنزانيا.

وكان المنتخب المصري قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، عمر كمال عبدالواحد.

الوسط: محمد النني، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: محمود حسن ترزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

وكان المنتخب المصري قد لعب أمام تنزانيا 6 مباريات من قبل، حيث استطاع الفراعنة تحقيق الانتصار في جميع المنافسات، ليسجل 18 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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