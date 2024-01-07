تريزيجيه يعادل رقم حازم إمام مع منتخب مصر

نجح محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، في معادلة رقم حازم إمام مع الفراعنة، بعد هدفه أمام تنزانيا.

واستطاع محمود تريزيجيه، أن يسجل هدف التقدم لصالح منتخب مصر أمام تنزانيا، في مباراة ودية تجمع بينهما مساء اليوم الأحد.

وتعد هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يتمكن فيها تريزيجيه من التسجيل مع منتخب مصر، بعدما سجل أيضًا أمام جيبوتي وسيراليون.

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كما أنه يعد الهدف الرابع الذي يسجله نجم طرابزون التركي مع المنتخب المصري في آخر 3 مباريات، ليرفع رصيده إلى الهدف رقم 15 خلال 66 مباراة مع الفراعنة.

وتمكن تريزيجيه من معادلة رقم حازم إمام نجم الزمالك السابق مع منتخب مصر بعدما وصل للهدف رقم 15.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، حيث يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.